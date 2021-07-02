Прокуратура подозревает главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике в растрате 250 тысяч гривен

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Главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского подозревают в растрате 250 тысяч гривен.

Об этом сообщается на странице столичной прокуратуры.

Следствие выяснило, что главный тренер в 2019—2020 годах, злоупотребляя служебным положением, растратил средства управления «Укрспортобеспечения». Он подписывал акты о предоставлении услуг спортсменам и тренерам, которые якобы жили и питались в олимпийском учебно-спортивном центре «Конча-Заспа». Однако позже выяснилось, что указанные в договорах лица в этот период находились за пределами Украины.

Таким образом, главный тренер, зная, что указанные спортсмены не находятся на тренировочных сборах, растратил средства на общую сумму около 250 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Прокуратура не называет имени подозреваемого, но по данным из открытых источников речь идет именно о Сартинском.