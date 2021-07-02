САП передала в суд дело Гладковского о нанесении убытков на 17,44 миллиона гривен

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное производство в отношении бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Дело касается злоупотребления служебным положением, которое причинило государству ущерб на 17,44 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Обвинения предъявили бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому, Гладковскому и бывшему директору департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрею Араптанову. По версии следствия, в 2017 году они организовали закупку в рамках гособоронного заказа грузовых автомобилей «Богдан Моторс» по завышенным ценам. Гладковский при этом является конечным владельцем компании.

Экспертиза установила, что купленные автомобили не соответствовали требованиям закупки, в частности «Богдан Моторс» не обеспечила нужный уровень локализации (объем работ по созданию авто в Украине). Изначально уровень локализации должен был быть на уровне 60%, но «Богдан Моторс» получила заказ с уровнем в 10%. Когда уровень снизили до 20%, то все расходы по увеличению уровня локализации компания переложила на бюджет.

Контракт между Минобороны и компанией предусматривал частичную предоплату и фиксировал цены, но цену все равно увеличили. В итоге поставщику автомобилей незаконно переплатили 17,44 миллиона грн.