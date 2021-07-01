Нидерланды разрешили въезд привитым вакцинами Covishield и Coronavac

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Нидерланды разрешили въезд лицам, привитым разрешенными в Европейском союзе вакцинами от коронавируса, а также препаратами Covishield и CoronaVac.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел страны.

Граждане могут путешествовать с помощью QR-кода в приложении Coronacheck. При отсутствии этого приложения, путешествующий должен показать сертификат вакцинации. Он должен подтверждать, что человек получил две дозы вакцины, или одну прививку, если ранее он переболел COVID-19.

Документ должен быть составлен на одном из следующих языков — голландский, английский, немецкий, французский, итальянский, португальский, или испанский. Также сертификат должен содержать личные данные путешествующего, информацию о дате прививок, наименование вакцины, которая была введена, данные учреждения, выдавшего сертификат и подпись врача, или печать медицинского учреждения.

Нидерланды будут пускать к себе путешественников, которые вакцинированы такими препаратами от Pfizer/BioNTech, Astra Zeneca (Vaxivria), Johnson & Johnson, Moderna, Astra Zeneca-SK Bio (Vaxivria), Covishield, Sinopharm и Sinovac.

Сейчас шесть европейских стран разрешают въезд вакцинированным Covishield — это Австрия, Германия, Словения, Греция, Испания и Ирландия.