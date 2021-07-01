Венгрия до августа закрывает два пункта пропуска на границе с Украиной

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Со 2 до 30 июля Венгрия закроет два пункта пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Главное управление полиции Венгрии уведомило Украину, что перестанет пропускать на свою территорию людей и автомобили через пункты пропуска «Барабаш» (с украинской стороны «Косино») и «Лонья» (с украинской стороны «Дзвонковое»). МВД просит учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок.

На границе с Венгрией будут работать автомобильные пункты пропуска «Чоп», «Вилок» и «Лужанка».