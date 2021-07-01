В аэропорту «Борисполь» задержали рейсы в Анталию. Турция не дала разрешение на полеты

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Вылеты нескольких рейсов из Киева (аэропорт «Борисполь») в турецкую Анталию перенесли на несколько часов, потому что турецкая сторона не предоставляет разрешения.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейс МАУ PS 5331 Киев — Анталия, который должен был лететь в 05:00 вылетел в 11:00. Рейс МАУ PS 6237 Киев — Анталия с 02:00 перенесли на 14:00. Отправку МАУ PS 6233 перенесли с 03:00 на 17:30, а рейс QU 4407 (Azur Air Ukraine) — с 12:30 на 17:40.

Пресс-служба подчеркнула, что проблемы возникли по причинам, не зависящим от аэропорта и призвала пассажиров следить за официальной информацией на онлайн-табло.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко также сообщил, что из-за задержки в Киеве сдвигается вылет рейсов Анталия — Киев и Анталия — Одесса. Ведомство работает над размещением пассажиров в отелях.