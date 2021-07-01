На аукционе продали автомобиль принцессы Дианы. Это был подарок принца Чарльза на свадьбу

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Twitter / Luxmy Gopal

В Великобритании на аукционе Essex продали автомобиль Ford Escort Ghia 1981 года выпуска, некогда принадлежавший принцессе Диане. Это был подарок принца Чарльза на свадьбу.

Об этом пишет BBC.

Автомобиль продали за 52 тысячи фунтов (72 тысячи долларов). Владелец этого авто более 20 лет держала в секрете его происхождение. Она была одной из фанатов королевской семьи, а сам автомобиль попал в ее собственность примерно в 2000 году. Женщина почти им не пользовалась и даже друзьям не рассказывала о происхождении авто.

Twitter / Essex News

Автомобиль имеет оригинальную регистрацию, 133 тысячи километров пробега, а также оригинальное лакокрасочное покрытие и обивку.

Также в авто присутствует копия талисмана серебряной лягушки, которую принцессе Диане подарила ее сестра Сара.

Сам автомобиль Чарльз подарил Диане на свадьбу в 1981 году. Она пользовалась им до августа 1982 года.