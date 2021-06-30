Большие динозавры начали вымирать еще за 10 миллионов лет до падения астероида. Ученые нашли этому объяснение

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Ученые восстановили историю гибели динозавров и обнаружили, что животные начали вымирать задолго до космического удара, который вызвал глобальную катастрофу, сообщает Nature Communications.

В новом исследовании, которое возглавил филогенетик Фабьен Кондамин из Французского национального центра научных исследований, проанализировали 1,6 тысячи ископаемых останков динозавров. Ученые изучали скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: анкилозавриды, цератопсиды, гадрозавриды, дромеозавриды, троодонтиды и тираннозавриды.

Ученые обнаружили, что разнообразие динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад — за 10 миллионов лет до падения астероида. Они предполагают, что это связано с увеличением темпов вымирания более старых видов, которым, возможно, не хватало эволюционной новизны и которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Экологические и физические факторы указывают на похолодание климата как на катализатор исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде. Холодные температуры, вероятно, создавали проблемы, в частности для крупных динозавров, поскольку для поддержания стабильной температуры тела им был нужен теплый климат.

«Если пол динозавра зависел от температуры, как у крокодилов и черепах, то с похолоданием климата в конце мелового периода смена пола эмбрионов могла способствовать потере разнообразия», — говорят ученые.

Данные нового исследования показывают, что окончательное вымирание динозавров нельзя объяснить только мощным столкновением с астероидом. Хотя ученые не могут точно назвать экологические механизмы, лежащие в основе влияния глобального похолодания на видообразование и скорость исчезновения динозавров.

Результаты работы подтверждают версию, согласно которой долгосрочные изменения окружающей среды, вероятно, привели к тому, что динозавры могли исчезнуть даже до падения астероида.