Опасная езда и хаотична парковка. Власти Парижа угрожают запретить сервисы проката электросамокатов

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Власти Парижа пригрозили запретить в городе сервисы по аренде электросамокатов после смерти женщины в следствие наезда на нее этого вида транспорта.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в середине июня. 31-летняя итальянка получила смертельные травмы после того, как ее сбил электросамокат, на котором ехали два человека. Один из них, молодая медсестра, была обвинена в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, поскольку она скрылась с места происшествия.

Происшествие вызвало волну негодования. В связи с этим, во вторник заместитель мэра Парижа Давид Беллиар заявил, что власти столицы Франции не выдадут разрешения сервисам аренды электросамокатов, если не произойдет «значительного улучшения ситуации и самокаты не найдут свое место в общественном пространстве, не вызывая беспокойства или дополнительной опасности».

В частности, мэрия Парижа обязала сервисы ограничить скорость самокатов до 10 км/ч, чтобы создать «медленные зоны» в местах большого скопления пешеходов. В 2019 году правительство Франции представило законопроект, который, запрещал ездить на электросамокатах лицам младше 12 лет, ездить на транспортном средстве вдвоем, а также ездить по тротуару.

Издание отмечает, что серьезной проблемой в Париже стали и брошенные повсеместно самокаты, многие из которых были обнаружены в городских парках, на площадях и даже в Сене.