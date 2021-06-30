Верховная Рада приняла законы о банках и платежных услугах. Они нужны для сотрудничества с ЕС и МВФ

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УНІАН / Кузьмин Александр

Верховная Рада приняла закон о платежных услугах № 4364 — таким образом украинское законодательство адаптируют под законодательство Европейского Союза и формируют правовое основание для интеграции платежной системы Украины с платежной системой ЕС. Об этом говорится на сайте парламента.

Также закон усиливает защиту прав пользователей платежных услуг, обеспечивает прозрачность предоставления этих услуг и полноту информации об условиях их предоставления.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уточнил, что закон меняет устаревшие подходы к платежному рынку, а также:

расширяет круг поставщиков платежных услуг;

устанавливает правила предоставления таких услуг в Украине;

устанавливает требования к поставщикам этих услуг;

улучшает безопасность и эффективность предоставления платежных услуг.

Также Верховная Рада приняла закон № 4367, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон совершенствует вопросы регулирования деятельности банков, а его основная цель — в частности, усилить ответственность наблюдательного совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Кроме того, предполагается новая структура капитала, которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности к их коллективной пригодности.