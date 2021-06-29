ЕСПЧ определил дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России
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- Алексей Ярмоленко
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Anadolu Agency / Getty Images
Европейский суд по правам человека определил дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России за войну на Донбассе и сбитие пассажирского рейса MH17 летом 2014 года.
Об этом говорится на сайте суда.
«Заседание Большой Палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года», — отмечается в расписании.
Нидерланды ранее подали отдельный иск в ЕСПЧ против России за сбитие Boeing в небе над оккупированным Донбассом, но суд решил объединить его с украинским иском.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает третьей стороной в иске Нидерландов к России в Европейский суд по правам человека за сбитие малайзийского Boeing над Донбассом.
- В сентябре 2019 года в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу «Украина против России», которое касается нарушений прав человека в Крыму.