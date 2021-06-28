Украина празднует День Конституции. Рада собралась на торжественное заседание, а Зеленский внес законопроект о большом гербе

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U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Flickr

В понедельник, 28 июня, Украина отмечает 25-летие Конституции. Именно в этот день 1996 года Верховная Рада проголосовала за принятие Основного закона государства. В честь 25-летия парламент проводит торжественное заседание.

Об этом пишет пресс-служба Рады.

В заседании парламента участвуют действующие нардепы и руководство, а также президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль вместе с министрами. Отдельно на заседание были приглашены президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, руководители судебной ветви власти, судьи КСУ, председатель Верховного суда, секретарь СНБО, мэр Киева, предстоятели церквей и руководители дипломатических миссий в Украине.

Во время своего выступления Зеленский сообщил, что Украина уже получила от Швеции три копии самой первой украинской конституции — гетмана Пилипа Орлика. Оригинал же привезут на День Независимости.

«Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья — в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика», — отметил он.

Президент подчеркнул, что оригинал Конституции, а также булавы гетманов Пилипа Орлика и Ивана Мазепы можно будет увидеть в Софийском соборе.

Отдельно Зеленский анонсировал, что подал в Верховную Раду неотложный законопроект о большом гербе Украины.

«Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук», — заявил президент.