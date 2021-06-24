Словакия снизила пенсии коммунистам и силовикам, служившим советскому режиму
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- Костя Андрейковец
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Pixabay
Парламент Словакии принял закон, который с 5 августа снизит пенсии коммунистам, бывшим силовикам советского режима, партийным руководителям и экс-сотрудникам коммунистической Службы безопасности.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Закон по сути уравняет пенсию до среднего показателя за счет отмены «незаслуженных наград».
Пенсии уменьшат бывшим функционерам, работникам и деятелям организаций и органов безопасности коммунистического режима, которые «активно поддерживали тоталитарный режим, нарушали основные права и свободы человека». Речь о политических преследованиях для «поддержания тоталитарного коммунистического режима любой ценой».
Закон также коснется вдов и вдовцов бывших руководителей режима — они лишатся «нехарактерных» льгот.
Однако закон предусматривает некоторые исключения. Пенсии и льготы сохранят тем, чья работа была формальной или связанной с другой деятельностью. Например, спортсмены, которые были приписаны к полиции и армии.