Киев и сервисы проката электросамокатов договорились об ограничении скорости и не только. Вот что предусматривает меморандум

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УНИАН

Операторы проката электросамокатов вместе с Киевской городской государственной администрацией 24 июня подписали меморандум, который, среди прочего, предусматривает ограничение скорости.

Об этом «Бабелю» сообщили в КГГА.

Меморандум предусматривает:

уменьшение максимальной скорости с 30—35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных зеленых, пешеходных и исторических зонах скорость достигнет не более 14 км/ч;

установка специального идентификационного номера на каждый самокат;

страхование пользователей на сумму от 100 тысяч гривен на случай несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц.

Заместитель главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Константин Усов добавил, что будет введен специальный перечень зон, где запрещается передвижение самокатов. На подъезде к этим зонам самокат будет выключаться. Среди них — Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, некоторые религиозные и чувствительные зоны, например, кладбища, а также часть зон вокруг органов государственной власти.

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Кроме того, должны упорядочить точки утреннего старта: 1 025 точек будут по всем районам Киева. Будут четко утвержденные паркоместа на 5 и 10 самокатов. И только с них самокаты должны стартовать. Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало.

От города документ подписал Усов, а с другой стороны подписи поставили представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh.

Bikenow.com.ua / Facebook

Сейчас в Киеве ездит почти 4 тысяч прокатных электросамокатов, и до конца года их ожидается до 7 тысяч. Меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с 24 июня.