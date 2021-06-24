Нардеп Кравчук: Рада соберется на два внеочередных заседания

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Верховная Рада планирует на следующей неделе два внеочередных заседания — 29 июня и 1 июля.

Об этом «РБК-Украина» сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

По ее словам, повестка дня будет насыщенной, но детали она не уточнила.

«На следующей неделе могут состояться два внеочередных заседания — во вторник и четверг. Повестка дня будет насыщенной, поэтому Рада будет работать допоздна», — сказала Кравчук.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков не исключал проведение внеочередных заседаний парламента уже после закрытия этой сессии. Депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.