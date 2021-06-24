В Майами обрушилась жилая многоэтажка. Под завалами слышны голоса людей
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В пригороде американского Майами в городке Серфсайд обрушилась часть 12-этажного жилого здания Champlain Towers.
Об этом сообщают Miami Herald и CNN.
Обрушение произошло в два часа ночи по местному времени. На месте проводится масштабная спасательная операция, в которой участвуют 80 расчетов спасателей.
В обрушенной части дома, который был построен в 1981 году, возможно, находилось около 50 человек. Всего в здании более 130 квартир.
Спасатели пока сообщили о нескольких пострадавших и одном погибшем. Под завалами слышны голоса людей.
Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.
- 10 июня в южнокорейском городе Кванджу пятиэтажное здание обрушилось на автобусную остановку, из-за чего на месте погибли 9 человек и еще 25 человек получили ранения. Здание обрушилось на остановку, когда к ней подъехал автобус с людьми.