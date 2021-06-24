В Майами обрушилась жилая многоэтажка. Под завалами слышны голоса людей

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В пригороде американского Майами в городке Серфсайд обрушилась часть 12-этажного жилого здания Champlain Towers.

Об этом сообщают Miami Herald и CNN.

Обрушение произошло в два часа ночи по местному времени. На месте проводится масштабная спасательная операция, в которой участвуют 80 расчетов спасателей.

В обрушенной части дома, который был построен в 1981 году, возможно, находилось около 50 человек. Всего в здании более 130 квартир.

Спасатели пока сообщили о нескольких пострадавших и одном погибшем. Под завалами слышны голоса людей.

Жильцов уцелевшей части здания уже переселили в местный общественный центр.