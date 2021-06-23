Синоптики спрогнозировали погоду на 24 июня: Украину накроет сильная жара, на юге и западе пройдут грозы
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Ingo Jakubke / Pixabay
В четверг, 24 июня, в Украине ожидается до +36 °С, однако в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
По данным синоптиков, на всей территории страны переменная облачность, ветер преимущественно восточный, 5—10 м/с. Температура ночью +17...+22 °С, днем +31...+36 °С, на юге страны местами +26...+29 °С.
Осадки прогнозируют местами в южной части и в западных областях.
В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что 24—25 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а на Закарпатье во второй половине суток 23 июня в местах прохождения сильных ливней на малых реках ожидается повышение уровня воды на 0,5—1 м. В связи с этим возможно подтопление пониженных мест населенных пунктов и образование небольших селевых потоков (І уровень опасности — желтый).
- Синоптики прогнозируют, что до конца недели в большинстве областей Украины будет до +36 °С, ослабление жары ожидается лишь в выходные.