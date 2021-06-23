Венгерский премьер Орбан отказался приехать на игру своей сборной в Мюнхене из-за спора с Германией о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

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Európa Pont / Flickr

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит в Мюнхен на матч венгерской сборной против Германии на чемпионате Евро-2020 из-за критики принятого закона, запрещающего распространять в школах материалы о гомосексуальности и смене пола, и споре о радужной подсветке стадиона.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

«Будет ли мюнхенский футбольный стадион или другой европейский стадион сиять цветами радуги — это не государственное решение», — заявил Орбан, комментируя отказ УЕФА властям Мюнхена, которые просили подсветить стадион в радужные цвета перед матчем между Германией и Венгрией.

Также венгерский премьер призвал немецких политиков соблюдать требования УЕФА.

Решение ассоциацию, которая объяснила, что не может санкционировать политическую акцию, уже раскритиковал глава МИД Германии Гайко Маас.

«Действительно, футбольное поле — это не про политику. Это о людях, о справедливости, о терпимости. Вот почему УЕФА подает неправильный сигнал», — написал он в Twitter.

Он также заверил, что цвета ЛГБТ-сообщества все равно можно будет рассмотреть как на футбольном стадионе, так и за его пределами.

Впоследствии ситуацию прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я думаю, что этот закон неправильный. Это несовместимо с моим представлениям о политике: разрешать однополое партнерство, но запрещать информацию о нем», — сказала она во время выступления в Бундестаге, цитирует немецкий новостной портал RND.

После запрета радужной подсветки стадиона ряд компаний и организаций изменили свои аватары в соцсетях на фото с цветами радуги.

А на странице железнодорожной компании Deutsche Bahn в соцсети выложили фото раскрашенного радужными цветами поезда с подписью «Хорошо, дорогая УЕФА. Мы выключили освещение».