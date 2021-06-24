Новым пресс-секретарем Зеленского стал Сергей Никифоров. Что о нем известно

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Новым пресс-секретарем президента Владимира Зеленского стал бывший ведущий телеканала «Украина 24» Сергей Никифоров. Об этом в комментарии «Радио Свобода» 24 июня сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он уточнил, что сейчас решаются «юридические формальности» и новый пресс-секретарь будет представлен официально.

На этой должности Никифоров заменит Юлию Мендель, которую уволили в апреле 2021 года.

Сергею Никифорову 34 года. В 2008 году закончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2007 года работал корреспондентом телеканалов «Первый национальный», «Рудана» (Кривой Рог), «24» и К1. С 2011-го и до момента закрытия в 2017 — в украинской службе Euronews. Ее редакция находилась во французском Лионе, где и жил Никифоров.

«Теперь я знаю, как может быть «по-другому», что необходимо изменить в Украине», — рассказывал он о сотрудничестве с Euronews.

С 2019 года Никифоров работает в холдинге «Медіа Група Україна» олигарха Рината Ахметова. Был корреспондентом программы «Сьогодні», позже ведущим выпуска новостей телеканала «Украина 24», а с октября 2020 года - проекта «Ранок чемпіонів» вместе с Талой Калатай.

Никифоров в одном из интервью рассказывал, что «Украина 24» — не политический проект и называл его «главным информационным каналом страны».

«Мы пришли на медиарынок всерьез и надолго. У нас большие амбиции, а также есть все для их реализации», — говорил он.

Никифоров также уверяет, что следит за новостями «почти всегда, когда не спит», «не ведется на каждый громкий заголовок или на каждую ссылку из социальных сетей». «Мы не гонимся за «кровью» и «сенсациями», а даем зрителям только проверенную информацию», — рассказывал он о своей работе на «Украина 24».

Перед первым туром президентских выборов 2019 года, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский, Никифоров говорил, что «не все зависит от власти».

«Президент не заставляет парковаться на тротуарах и газонах. Не министры приказывают хамить, сорить и лезть без очереди. Я хотел бы, чтобы за следующие пять лет украинцы наконец-то научились уважать людей вокруг и поняли, что те, кто рядом, - не враги, а партнеры в строительстве гражданского общества. Начнем уважать друг друга — сможем требовать того же от чиновников и политиков», — рассказывал он о своих ожиданиях от результатов голосования.