В США капитан лодки нашла в реке бутылку с письмом, написанным 95 лет назад

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Nautical North Family Adventures / Facebook

В США в штате Мичиган капитан лодки ныряла с аквалангом в реке Чебойган и нашла бутылку с сообщением 1926 года. Об этом сообщает CNN.

Капитан Дженнифер Даукер ныряла с аквалангом, чтобы помыть окна на дне лодки. Бутылка находилась на глубине более 3 метров и была заполнена водой примерно на 2/3. Записка была датирована ноябрем 1926 года и в ней было написано следующее: «Сможет ли человек, который найдет эту бутылку, вернуть ее Джорджу Морроу (город Чебойган, штат Мичиган) и сказать, где она была найдена».

Госпоже Даукер посоветовали положить письмо в морозильную камеру, чтобы оно просохло. По ее словам, Чебойган — небольшой город, и она знала, что в этом районе живут несколько Морроу, поэтому разместила фотографии на странице своей компании в Facebook и надеялась, что это увидят ее подписчики. Когда она проснулась, ее пост стал виральным — им поделились более 100 тысяч раз и оставили более 6 тысяч комментариев.

В День отца 20 июня она получила известие от Мишель Примо — дочери Джорджа Морроу. Женщина рассказала CNN, что ее нет в Facebook, но ей неожиданно позвонил совершенно незнакомый человек, который увидел пост Даукер и решил разыскать ее.

Мишель Примо узнала почерк своего отца, хотя записка была написана примерно за 20 лет до ее рождения. Примо сказала, что записку ее отец оставил, когда ему было 17 или 18 лет. Он умер в 1995 году.

Капитан Даукер хотела вернуть девушке записку и бутылку, но Примо решила, что та должна оставить их себе.

«Я подумала, что лучше всего было бы отдать это ей. Она нашла его, и это позволит сохранить имя моего отца», — отметила Примо.

Позже Даукер заявила, что планирует повесить записку в рамке на лодке или в офисе компании.