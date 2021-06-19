«Ущерб катастрофический». Оккупационная «власть» Крыма оценила последствия наводнения в Ялте

Новости

Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

Наводнение в Крыму нанесло «катастрофический ущерб» Ялте, особенно в местах выхода рек из берегов.

Об этом 19 июня сообщил журналистам так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, пишет «РИА Новости».

По его словам, некоторые люди полностью лишились имущества. Случившееся в Ялте он назвал «природной катастрофой» и связал это с рельефом местности.

«Вода набрала высокую скорость и был селевой поток», — сказал Аксенов.

Сейчас в городе запрещено купаться, поскольку 46 пляжей требуют очистки. Кроме того, в Ялте до полуночи отложили возобновление подачи питьевой воды, ибо она стала мутной. Ее отключили еще вчера, 18 июня.

Ранее «Крым.Реалии» сообщили об одном погибшем, 18 пострадавших от стихии и одном пропавшем без вести. По информации Аксенова, погибший был 1995 года рождения.

17 июня из-за ливня также затопило Керчь и Севастополь. Дожди идут в Крыму с конца мая практически каждый день. Вместе с тем ливень 17 июня коснулся и города Бердянск (Запорожская область) — там также подтоплены кафе и пляжи.