Количество отравившихся в сети ресторанов Харькова выросло до 57 человек. В больнице не хватает для них мест

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Количество людей, обратившихся к медикам с пищевым отравлением после того, как поели в харьковских ресторанах «Якитория», «Мафия», выросло до 57 человек.

Об этом сообщается на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Среди отравившихся — 16 детей. По его информации, 55 больных госпитализированы, двое лечатся амбулаторно.

Как передает Интерфакс-Украина, на брифинге в пятницу заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что в отделении Городской клинической больницы № 31, куда госпитализируют инфекционных больных во время пандемии, заняты все койки, поэтому часть больных отвезли в Валковскую больницу.

«Там уже не хватает мест... Там 30 коек. Уже четверых человек повезли в Валковскую центральную районную больницу, у них там отдельно есть инфекционное отделение. Мы с областью корректируем действия скорой помощи и предоставляем помощь тем, кто в ней нуждается», — сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, все пациенты в состоянии средней тяжести. Она также уточнила, что возраст детей, госпитализированных с пищевым отравлением, — от 4 до 17 лет.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.