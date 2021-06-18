В Украине за минувшие сутки выявили менее тысячи новых больных коронавирусом. Вакцинировали рекордное количество людей
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Украине за сутки 17 июня выявили 967 новых случаев коронавируса и вакцинировали рекордное количество людей — 81 713. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в городе Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.
Также за минувшие сутки выздоровели 2 312 человек и умерли 50, госпитализированы 585 украинцев.
Что касается вакцинации, то 17 июня сделали рекордное количество прививок — 81 713. Одну дозу получили 57 970 человек, вторую — 23 743 человека. Всего с начала кампании сделали 1 989 398 прививок.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 228 192 человек, 2 147 972 из них выздоровели, а умерли 51 952.
- В Украине уже работает более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве. В столице в ближайшие выходные не будут массово вакцинировать население в связи с предстоящими праздниками.
- Минздрав планирует ко Дню Независимости выйти на 220 тысяч прививок от коронавируса в сутки.