Следователи Госбюро пришли с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

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Следователи Госбюро расследований пришли с обысками в Министерство юстиции.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра юстиции Денис Малюська.

Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Задержаний пока нет. О подозрении никому не сообщили. По словам министра, причины обысков и суть расследования ему неизвестны.

Пресс-служба ГБР пока не прокомментировала следственные действия.