Следователи Госбюро пришли с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста
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- Костя Андрейковец
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Следователи Госбюро расследований пришли с обысками в Министерство юстиции.
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на министра юстиции Денис Малюська.
Обыски проводят в одном из помещений министерства, расположенном на Левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.
Задержаний пока нет. О подозрении никому не сообщили. По словам министра, причины обысков и суть расследования ему неизвестны.
Пресс-служба ГБР пока не прокомментировала следственные действия.