В Харькове произошло массовое отравление. Госпитализированы 25 человек
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Luis Melendez / Unsplash
В Харькове произошло массовое отравление людей — в больницы города госпитализировали 19 взрослых и 6 детей.
Как сообщает региональный центр контроля Минздрава, предварительный диагноз всех пациентов — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
«Оперативные данные предварительного эпидемиологического расследования [первичный опрос больных при госпитализации] свидетельствуют, что пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания», — говорится в сообщении.
Начато эпидемиологическое расследование.
Местные порталы пишут, пострадавшие ели или заказывали доставку суши в ресторане «Якитория» на ул. Квитки-Основьяненко. Люди жалуются на повышение температуры, тошноту и рвоту. Всего администрации заведения пожаловались около 60 посетителей.