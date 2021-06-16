Экс-главу «Украгролизинга» времен Януковича подозревают в злоупотреблениях на почти 5 миллионов гривен

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Бывшего главу правления государственного публичного акционерного общества «НАК «Украгролизинг» подозревают в злоупотреблениях на 4,9 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

По данным следствия, в 2013 году чиновник заключил договор с предпринимателем, экс-руководителем частной компании, которая контролировалась его близкими родственниками, согласно которому «Украгролизинг» незаконно предоставил этой компании беспроцентный возвратный заем для подготовки производства сельскохозяйственной техники.

Компания не вернула 4,9 миллиона гривен займа, использовав их в интересах тогдашнего главы правления «Украгролизинг» и его родственников.

Сейчас экс-чиновнику и бывшему руководителю компании сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В САП не называют фамилию подозреваемого, однако во времена президентства Виктора Януковича «Украгролизинг» возглавлял Николай Шпак.