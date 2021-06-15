В Польше аварийно сел самолет Wizz Air Катовице — Запорожье

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В Польше аварийно сел самолет компании Wizz Air. Рейс из Катовице в Запорожье сел в аэропорту вылета «Пыжовице» из-за технической неисправности шасси.

Об этом сообщают польское издание RMF и Укрінформ.

Пилоты заметили неисправность сразу после взлета, но из-за полных топливных баков (около 3 тонн) самолету пришлось около часа кружить над аэропортом для снижения массы до безопасного уровня.

Приземлялся самолет в 15:15 в сопровождении всех спасателей служб, но их вмешательство не потребовалось.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что на борту самолета находились 153 пассажира. Никто из них за медпомощью не обращался.

Это был первый авиарейс по маршруту Катовице — Запорожье после того, как с началом пандемии полеты были приостановлены.