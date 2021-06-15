ГБР разоблачило галицких таможенников на взяточничестве. Для задержания пришлось провести силовую спецоперацию

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ДБР

Государственное бюро расследований задержало двух сотрудников Галицкой таможни, которых подозревает во взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Подозреваемые работали на пункте пропуска «Шегини» Галицкой таможни. Чиновники систематически требовали у граждан деньги за беспрепятственное прохождение таможенного контроля и отсутствие искусственных препятствий для ввоза груза на территорию Украины, в частности экспресс-посылок.

13 июня таможенников задержали во время получения очередной взятки. «Работникам ГБР пришлось провести силовую спецоперацию, чтобы попасть на территорию пункта пропуска для проведения следственных действий», — сообщает ГБР.

Во время обысков изъяли около $10 тысяч. Проверяется причастность руководства таможни к этим преступлениям, а также изучаются возможные проявления взяточничества на других таможнях.

Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.