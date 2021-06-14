Разработчики показали трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Она выйдет в 2022 году
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Instagram / xbox
Компания Microsoft и производитель компьютерных игр Bethesda Games Studio продемонстрировали трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом говорится на сайте Xbox.
Продолжение получило название «Сердце Чернобыля». В нем показывают город Чернобыль-2 и появляется создатель серии S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович.
Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Предварительные заказы уже открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.
Обычная версия стоит $60 (1 600 гривен). Версия Deluxe, куда входят дополнительные костюмы и скины для оружия — $ 80 (2 200 грн). Ultimate, в которую, кроме еще большего количества костюмов и скинов для оружия, входит Season Pass для мультиплеера и два DLC — $ 110 (3 тысячи грн).
- В августе 2020 года украинская студия GSC Game World представила первый трейлер шутера S.T.A.L.K.E.R. 2. В нем пользователи соцсетей увидели отрывок из знаменитой поэмы украинского поэта Тараса Шевченко «Катерина», рассказывающей о девушке, которая полюбила «москаля».
- Первая игра серии под названием «Тень Чернобыля» вышла в марте 2007 года.