Разработчики показали трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Она выйдет в 2022 году

Новости

Instagram / xbox

Компания Microsoft и производитель компьютерных игр Bethesda Games Studio продемонстрировали трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом говорится на сайте Xbox.

Продолжение получило название «Сердце Чернобыля». В нем показывают город Чернобыль-2 и появляется создатель серии S.T.A.L.K.E.R Сергей Григорович.

Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Предварительные заказы уже открылись в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

Обычная версия стоит $60 (1 600 гривен). Версия Deluxe, куда входят дополнительные костюмы и скины для оружия — $ 80 (2 200 грн). Ultimate, в которую, кроме еще большего количества костюмов и скинов для оружия, входит Season Pass для мультиплеера и два DLC — $ 110 (3 тысячи грн).