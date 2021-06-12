В Киеве в течении двух дней могут отключать свет. Грузовик сбил опору ЛЭП

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Сегодня утром, 12 июня, в Киеве грузовик сбил высоковольтную опору линии электропередач (ЛЭП), которая отвечала за электропитание на левом берегу города. Из-за этого в течение двух дней могут отключать свет.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

Сейчас специалисты занимаются оперативными переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной. Восстановительные работы продлятся два дня, потому возможны отключения.

Бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левого берега оставлять без света не будут.

В Киевской горгосадминистрации добавили, что из-за падения опоры перекрыто движение на улице Пуховской.