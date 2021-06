Ювелирный бренд SOVA празднует день рождения. По случаю праздника дарим 36 бриллиантов и разглядываем 5 лучших коллекций бренда

Новости

SOVA — украинский ювелирный бренд, который не просто следует мировым тенденциям, но и задает их. Он прислушивается к потребностям аудитории и привлекает лучших дизайнеров страны к созданию коллекций.

По случаю дня рождения SOVA дарит 36 колье с бриллиантом. Число 36 в этом году стало знаковым для бренда, ведь сегодня у ювелирного дома в ассортименте 36 коллекций SOVA и 36 локаций по всей Украине.

Вы можете выиграть бриллиантовое колье в каждом магазине SOVA в любом городе, где представлен бренд. Для того, чтобы принять участие в праздничном розыгрыше, не обязательно делать покупку — достаточно заполнить анкету в магазине или онлайн. Колье с бриллиантами будет разыграно уже 1 июля.

ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ И КОЛЛАБОРАЦИЙ SOVA

Lake

Первая коллаборация SOVA в 2014 году стала знаковой для бренда, ведь именно с этой коллекции началась история сотрудничества ювелирного бренда с украинскими дизайнерами. Основательницы Lake Studio Наталья Каменская и Олеся Кононова отразили в ювелирной коллекции главные атрибуты, которые помогают создавать их модные коллекции: иглы, нитки, пуговицы.

LITKOVSKAYA

В сентябре 2019 ювелирный дом SOVA представил коллаборацию, разработанную совместно с брендом LITKOVSKAYA.

Девиз этой коллекции продолжает внутренний слоган LITKOVSKAYA: There is no wrong side (носи как хочешь). Эти украшения вне трендов и времени, они создают собственную реальность. Реальность без начала и конца, без другого плана. Поэтому — это выбор камней: ретроградный малахит, реализованный в современных формах, и твердый бриллиант. Окружены они подвижными, тонкими цепочками.

For Love

В января 2019 года бренды SOVA и FROLOV представили уникальную коллекцию украшений For Love. Эта коллаборация — пример нового формата социальной ответственности украинских fashion-брендов, которые поднимают проблему борьбы со СПИДом в Украине.

Через год после запуска первой коллекции, зимой 2020 была разработана новая коллекция, которая была дополнена каффами, колье и кольцами. Некоторые из украшений — трансформеры: кольца могут становиться подвесками, подвески — серьгами. В коллекции снова представлено изображение сердца — символа бренда FROLOV.

Благодаря совместному творчеству дизайнера Ивана Фролова, ювелирного дома SOVA с БО «100% Жизнь» удалось закупить 3 525 быстрых тест-систем, позволяющих вовремя диагностировать ВИЧ. И реализовать главную цель коллаборации — привлечь внимание к вопросам безопасной любви и эпидемии ВИЧ в Украине.

SOVA x The HARDKISS

SOVA x The HARDKISS — первая коллаборация бренда с украинскими артистами. Коллекция была представлена в начале мая этого года и сразу завоевала любовь поклонников бренда. Элементы рока впервые встречаются в ювелирных коллекциях украинского бренда SOVA благодаря коллаборации с рок-группой The HARDKISS. Коллекция стала отражением различных сторон музы коллекции — фронтвумен группы Юлии Саниной. Яркий и драйвовый образ артистки на сцене отлично сочетается с семейной жизнью — образом мамы и жены. Для Юлии очень важен этот баланс, и именно его она транслирует в своем творчестве, так же как и бренд SOVA отражает этот баланс в своих коллекциях.

TOKYO

TOKYO стала одной из самых популярных коллекций последнего года. Простые линии коллекции символизируют сдержанный темперамент японцев, а главный символ страны — флаг восходящего солнца — нашел свое отражение в круглых элементах колье, браслетов, сережек и кольце-трансформере.

Японцы закладывают смысл в абсолютно все детали, особенно в ремесла культуры и ювелирных украшений, такая философия очень близка и ювелирному бренду SOVA.

Флагман коллекции — кольцо-трансформер, в котором сочетаются все цвета — насчитывает несколько комбинаций.

В серии украшений SOVA отразили не классическую Японию, к которой все привыкли, а Японию, которая сосредоточена вокруг крупнейшего мегаполиса мира — Токио. Современного, нестандартного, готового меняться.

