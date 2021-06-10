В России участок второй линии Байкало-Амурской магистрали будут строить заключенные. В принудительном порядке

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В российском Хабаровском крае участок второй железнодорожной линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут строить заключенные.

Как сообщают «РИА Новости», соответствующее соглашение «о привлечении осужденных к принудительным работам» подписали начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорохин и гендиректор компании «УК Бамстроймеханизация» Александр Чернояров.

Для заключенных создадут отдельный спецучасток, который будет функционировать как исправительный центр. Он будет за пределами колоний.

По словам Дорохина, в Хабаровском крае на работы могут попасть около 3 тысяч заключенных. Для этого им нужно будет подавать ходатайство в суд (после определенного срока) для замены лишения свободы на работы.

Чернояров заявил, что его компания и ГП «Российские железные дороги» уже активно ищут место и здания для центра. Привлечение заключенных он ранее объяснял острой нехваткой специалистов.

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