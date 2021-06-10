В России участок второй линии Байкало-Амурской магистрали будут строить заключенные. В принудительном порядке
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- Костя Андрейковец
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В российском Хабаровском крае участок второй железнодорожной линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ) будут строить заключенные.
Как сообщают «РИА Новости», соответствующее соглашение «о привлечении осужденных к принудительным работам» подписали начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Дорохин и гендиректор компании «УК Бамстроймеханизация» Александр Чернояров.
Для заключенных создадут отдельный спецучасток, который будет функционировать как исправительный центр. Он будет за пределами колоний.
По словам Дорохина, в Хабаровском крае на работы могут попасть около 3 тысяч заключенных. Для этого им нужно будет подавать ходатайство в суд (после определенного срока) для замены лишения свободы на работы.
Чернояров заявил, что его компания и ГП «Российские железные дороги» уже активно ищут место и здания для центра. Привлечение заключенных он ранее объяснял острой нехваткой специалистов.
- Байкало-Амурская магистраль, которая идет от Восточной Сибири на Дальний Восток, считается крупнейшей в мире (4,3 тыс. км). Вторую ветку протяженностью 340 км строят от станции Улак до станции Февральск. Масштабное строительство стартовало 5 апреля 2021 года. Работы ведут все десять бригад железнодорожных войск РФ.
- ФСИН России несколько лет подряд предлагает использовать принудительный труд заключенных. Такой труд активно использовался советской системой ГУЛАГ, в том числе при строительстве первой линии БАМа. По разным оценкам историков в строительстве БАМа участвовали около 50 тысяч заключенных, из которых почти треть погибли.