Межпланетная станция «Юнона» сделала снимки одного из четырех спутников Юпитера

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NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

Межпланетная станция «Юнона» (Juno), которая занимается изучением системы Юпитера, передала на Землю снимки Ганимеда — одного из четырех спутников Юпитера и крупнейшего естественного спутника во всей Солнечной системе.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Зонд пролетел возле Ганимеда случайно, но в NASA планируют уже отдельную миссию. Аппарат сделал снимки на расстоянии 1 тысячи км — настолько близко к спутнику аппараты с Земли не подлетали более 20 лет.

Пролет состоялся 7 июня. Тепловизионной камерой JunoCam зонд снял сторону покрытую льдом (разрешение 1 км/пиксель), а навигационной камерой Stellar Reference Unit снял (разрешение 600—900 м/пиксель) отдельно взятый участок.

NASA / JPL-CALTECH / SWRI / MSSS

NASA / JPL-Caltech / SwRI

Снимки довольно детализированы — на них видны кратеры, «складки» и вероятные тектонические разломы. В ближайшее время зонд пришлет еще несколько снимков Ганимеда.