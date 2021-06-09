В Карпатах зафиксировали подземный толчок
- Автор:
- Олег Панфилович
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Victor Xok / Unsplash
В Карпатах зафиксировали ощутимый подземный толчок.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Событие зафиксировали накануне, 8 июня, в 16:32 приборы сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района. Сила толчка была на уровне магнитуды 2,6 по шкале Рихтера, без негативных последствий. Обращения от граждан в ГСЧС не поступали.
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