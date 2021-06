Spotify, GitHub, CNN. В работе ряда крупных сервисов и онлайн-СМИ произошел сбой

Новости

Thom / Unsplash

Ряд крупных сервисов и мировых новостных изданий прекращали работу из-за сбоя.

Об этом пишет TechCrunch.

Неполадки наблюдались в работе таких сервисов, как Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, а также новостных сайтов — CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times.

Издание выяснило, что проблема связана со сбоем у CDN-провайдера Fastly. «В настоящее время мы изучаем возможное влияние сбоя на производительность наших услуг», — заявили в компании.

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры Интернета. Эти компании используют глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов. CDN действуют как прокси-серверы и кэшируют некоторые данные как можно ближе к конечному пользователю. Например, мультимедийный контент часто кэшируется на ближайшем к пользователю сервере CDN, поэтому его не нужно загружать с исходного сервера каждый раз, когда пользователь открывает веб-страницу.

Со временем в сети CDN начали добавлять дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак и другие функции безопасности. Популярными CDN-провайдерами, помимо Fastly, являются Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.