Сотрудники Института химии в Киеве изготовили более 5 тонн фальсифицированного алкоголя. Суррогат сбывали под видом известных брендов

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Прокуратура міста Києва / Facebook

Работников госпредприятия «Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений» Национальной академии наук Украины разоблачили в изготовлении фальсифицированного алкоголя на более чем 1,3 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, к изготовлению фальсификата причастны трое работников учреждения, которые использовали помещения и специальное оборудование госпредприятия. Изготовленные алкогольные напитки злоумышленники сбывали под видом известных брендов.

Также установлено, что с августа 2020-го по февраль 2021 года они незаконно изготовили более 5 300 литров суррогата.

Сейчас дельцам сообщили о подозрении в изготовлении фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия.