По реке Днепр запустят скоростные катера «Ракета». Они будут курсировать между областями

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В правительстве хотят запустить по реке Днепр скоростные катера «Ракета» для пассажирского сообщения между областями.

Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказала руководительница Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

«Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев — там тоже экскурсии», — пояснила она.

По ее словам, сейчас прорабатывается один маршрут — Киев — Канев. Также планируются остановки в других городах.

Она подчеркнула, что сначала нужно провести тестирование маршрута, потому что такого давно не было. Предварительно планируется, что время поездки от Киева в Канев составит два часа.

«Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они до Канева будут добираться около 5 часов А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа», — отметила Олеськив.