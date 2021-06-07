По реке Днепр запустят скоростные катера «Ракета». Они будут курсировать между областями
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Robert Hlavatý
В правительстве хотят запустить по реке Днепр скоростные катера «Ракета» для пассажирского сообщения между областями.
Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказала руководительница Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.
«Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев — там тоже экскурсии», — пояснила она.
По ее словам, сейчас прорабатывается один маршрут — Киев — Канев. Также планируются остановки в других городах.
Она подчеркнула, что сначала нужно провести тестирование маршрута, потому что такого давно не было. Предварительно планируется, что время поездки от Киева в Канев составит два часа.
«Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят по Киеву. Вот они до Канева будут добираться около 5 часов А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа», — отметила Олеськив.
- Катера «Ракета» — серия скоростных советских кораблей на подводных крыльях. Серийно выпускались в 1950 — 1970-х годах. В Украине они ходили по рекам Днепр и Южный Буг.