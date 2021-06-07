В Мюнхене умер последний из вызволителей концлагеря Аушвиц

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98-летний ветеран Красной армии Давид Душман умер в ночь с 4 на 5 июня в больнице Мюнхена. Он был одним из солдат, участвовавших в освобождении нацистского концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщила Еврейская культурная община в Мюнхене.

«Душман был на передовой, когда в 1945 году освобождали концлагерь нацистов. Он был одним из вызволителей Аушвица и спас множество жизней... Мы остаемся ему глубоко благодарны и сохраним память о нем», — говорится в заявлении общины.

В интервью Reuters Душман рассказывал, что в возрасте 21 года он повалил танком ограждение концлагеря, а потом делился с заключенными пищей.

«Когда мы прибыли, то увидели ограждение и этих несчастных людей. Мы прорвали забор своими танками... Они все стояли в форме, только глаза [было видно] — это было очень страшно и ужасно», — рассказывал Душман.

По его словам, он не знал о концлагере Аушвиц до его освобождения и только после войны узнал о жестокости нацистов.