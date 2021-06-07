УЕФА одобрил форму сборной Украины по футболу. Ее дизайн вызвал возмущение в России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на Чемпионате Европы, несмотря на протесты России.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

«Форма сборной Украины (и всех других команд) на Чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», — сообщили агентству в пресс-службе.

6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На передней части футболки, в центре размещена эмблема сборной и контуры Украины. Также на горловине будут надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!».

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев раскритиковал форму сборной Украины по футболу, заявив, что УЕФА должен запретить футболистам выступать в ней на Чемпионате Европы.