В МИД России и Госдуме возмутились новой формой сборной Украины и считают, что в УЕФА «должны отреагировать»

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Никита Кочук / ДИП МИД РФ

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев раскритиковал новую форму сборной Украины по футболу, заявив, что УЕФА должен запретить футболистам выступать в ней на чемпионате Европы.

Об этом он сказал в комментарии российскому спортивному изданию «Чемпионат».

По его словам, форма является «выражением определенной политической позиции», которая отличается от позиции Москвы.

«В УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её. На спортивных стадионах не должно быть места политическим декларациям [...] Я надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться. Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? Есть министерства иностранных дел, можно доказывать свою позицию другим способом, а не на спортивных полях», — заявил Свищев.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова тоже выразила недовольство формой с изображением карты Украины с оккупированным Россией Крымом, назвав ее «отчаянной акцией».

«Приём не новый. Называется тромплёй (trompe-lʼœil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка», — заявила Захарова.