Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, один человек погиб

Новости

Sputnik / Табылды Кадырбеков

Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, погиб сотрудник службы комитета нацбезопасности.

Об этом сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает киргизское агентство АКИpress.

По его словам, возле села Ананьево Иссык-Кульского района водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в один из автомобилей сопровождения президента.

В результате ДТП погиб сотрудник службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, еще пять человек — трое сотрудников 9-й службы ГКНБ, водитель и пассажир легковушки — получили травмы. Один из сотрудников комитета в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, водитель, выехавший на встречную полосу, был в нетрезвом состоянии.

Как отмечается, сам Жапаров был в другом автомобиле, он не пострадал.