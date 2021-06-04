Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, один человек погиб
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- Екатерина Кадакова
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Sputnik / Табылды Кадырбеков
Кортеж президента Кыргызстана Садыра Жапарова попал в ДТП, погиб сотрудник службы комитета нацбезопасности.
Об этом сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев, передает киргизское агентство АКИpress.
По его словам, возле села Ананьево Иссык-Кульского района водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в один из автомобилей сопровождения президента.
В результате ДТП погиб сотрудник службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, еще пять человек — трое сотрудников 9-й службы ГКНБ, водитель и пассажир легковушки — получили травмы. Один из сотрудников комитета в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, водитель, выехавший на встречную полосу, был в нетрезвом состоянии.
Как отмечается, сам Жапаров был в другом автомобиле, он не пострадал.
- Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Садыр Жапаров был избран президентом Кыргызстана на досрочных выборах в январе 2021 года. Он получил 79,2% голосов.