В Минздраве рассказали, что за все время вакцинации в Украине утилизировали более 700 доз

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Tim Reckmann / Flickr

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за все время вакцинации в Украине утилизировали 742 дозы вакцин от коронавируса.

Об этом рассказали в Минздраве изданию «Радио Свобода».

В это количество входят все дозы, которые были или разбиты, или повреждены, или их срок действия истек.

Больше всего было утилизировано вакцин Covishield — 654. Из них больше всего потеряла Ивано-Франковская область — аж 533 дозы.

Вакцины CoronaVac утилизировали 11 доз. Вакцины Pfizer — 12, а вакцины AstraZeneca-SKBio — 65.

«Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2—6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10—20-дозных жидких вакцин составляет до 25%», — отметили в Минздраве.