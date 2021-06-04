В Минздраве рассказали, что за все время вакцинации в Украине утилизировали более 700 доз
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
В Министерстве здравоохранения сообщили, что за все время вакцинации в Украине утилизировали 742 дозы вакцин от коронавируса.
Об этом рассказали в Минздраве изданию «Радио Свобода».
В это количество входят все дозы, которые были или разбиты, или повреждены, или их срок действия истек.
Больше всего было утилизировано вакцин Covishield — 654. Из них больше всего потеряла Ивано-Франковская область — аж 533 дозы.
Вакцины CoronaVac утилизировали 11 доз. Вакцины Pfizer — 12, а вакцины AstraZeneca-SKBio — 65.
«Прогнозируемый индикативный показатель потерь для 2—6-дозных жидких вакцин составляет до 10%, прогнозируемый индикативный показатель потерь для 10—20-дозных жидких вакцин составляет до 25%», — отметили в Минздраве.
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за это лето планирует вакцинировать 5 млн украинцев двумя дозами (полностью вакцинировать от коронавируса), или же сделать 10 млн прививок. Он также говорил, что на лето карантин в Украине могут ослабить.