Боевика «ДНР» приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой в январе 2015 года

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Sasha Maksymenko / Flickr

Куйбышевский районный суд Запорожской области заочно приговорил боевика «ДНР» к пожизненному заключению за обстрел Волновахи в январе 2015, в результате которого погибли 12 пассажиров рейсового автобуса.

Об этом сообщается в решении суда.

Суд установил, что гражданин Ш. в апреле 2014 года вступил в террористическую организацию «Донецкая народная республика» и до мая 2015 года командовал батальоном бригады «Оплот». Он участвовал в боевых действиях против украинских военных.

13 января 2015 года подозреваемый руководил обстрелом из реактивных систем залпового огня по блокпосту у Волновахи Донецкой области, когда на нем были гражданские. В результате попадания в автобус Златоустовка — Донецк от полученных ранений 12 человек погибли и еще 19 были ранены.

Суд также постановил взыскать с подозреваемого более 3 млн гривен материального и морального вреда.

Издание «РБК-Украина» отмечает, что, скорее всего, речь идет о Юрии Шпакове (так называемый «военный комендант» Докучаевска), имя которого среди подозреваемых официально назвали в Службе безопасности Украины. Кроме него в деле фигурирует полковник Вооруженных сил России Анатолий Синельников.