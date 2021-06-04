Бывший регионал Левченко вернулся в Украину. Он выиграл суд в ЕСПЧ из-за уголовного преследования

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Facebook / Олег Курчин

Бывший нардеп от Партии регионов Николай Левченко вернулся в Украину.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Олег Курчин.

«Адвокатское объединение «Курчин и Партнеры» выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1 100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в Единый реестр досудебных расследований», — сообщил адвокат.

Издание «Новости Донбасса» объясняет, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Левченко в марте 2020 года. Предметом рассмотрения стало невыполнение прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства против экс-нардепа.

Левченко находился в розыске в Украине с 2015 года. Долгое время политик жил в России. Однако информация о розыске Левченко уже отсутствует. В Украине экс-нардепу заочно объявили подозрение в совершении преступления по части 3 статьи 161 Уголовного кодекса (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). Сам экс-регионал называл уголовное производство против себя политическим преследованием.

25 мая 2018 года Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура это решение не выполнила. Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связи заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием оснований для эскалации конфликта и дальнейшего разжигания вражды на территории страны. Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Линник также известен, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. В мае 2019 Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры за отказ выполнить решение суда.