Фильм Лозницы «Бабий Яр. Контекст» вошел в программу Каннского фестиваля

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Документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» украинского режиссера Сергея Лозницы вошел в программу 74-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 6 по 17 июля.

Об этом сообщают организаторы кинофестиваля и Мемориальный центр «Бабий Яр», который участвовал в создании картины.

В основе документальной картины «Бабий Яр. Контекст» смонтированные архивные материалы, снятые в период с 1941 года (вторжение нацистов в СССР ) по 1966 год. Фильм рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном Киеве 29—30 сентября 1941 года, а также о последствиях тех событий.

Картину Лозницы покажут в рамках программы специальных показов.

В Украине фильм покажут осенью, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.