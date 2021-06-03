SpaceX вывела на орбиту космический корабль Cargo Dragon, который доставит на МКС еду и оборудование для опытов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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NASA / Twitter
Компания SpaceX вывела на орбиту грузовой космический корабль Cargo Dragon с едой для космонавтов и оборудованием для научных опытов. Корабль состыкуется с Международной космической станцией (МКС).
Об этом говорится в Twitter компании.
Запуск корабля провели с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. После запуска она отделилась от корабля и успешно приземлилась на платформе в Атлантическом океане.
Cargo Dragon привезет на МКС 3,3 тонны еды, а также материалы и оборудование. В частности он доставит космонавтам новые, более мощные солнечные батареи, которые позволят генерировать больше энергии.
- Предыдущий запуск Cargo Dragon к МКС состоялся в декабре 2020 года. Этот корабль — единственный в мире, который имеет возможность не только доставлять туда грузы, но и забирать оттуда на Землю.