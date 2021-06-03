SpaceX вывела на орбиту космический корабль Cargo Dragon, который доставит на МКС еду и оборудование для опытов

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NASA / Twitter

Компания SpaceX вывела на орбиту грузовой космический корабль Cargo Dragon с едой для космонавтов и оборудованием для научных опытов. Корабль состыкуется с Международной космической станцией (МКС).

Об этом говорится в Twitter компании.

Запуск корабля провели с помощью многоразовой ракеты-носителя Falcon 9. После запуска она отделилась от корабля и успешно приземлилась на платформе в Атлантическом океане.

Cargo Dragon привезет на МКС 3,3 тонны еды, а также материалы и оборудование. В частности он доставит космонавтам новые, более мощные солнечные батареи, которые позволят генерировать больше энергии.