Рада приняла закон запуска системы габаритно-весового контроля. Он усиливает штрафы за перегрузки на дорогах

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Верховная Рада 280 голосами депутатов приняла в целом законопроект № 3742, который усиливает штрафы за перегрузки на дорогах и нарушения габаритов. Документ является одним из двух (второй — № 3743) основных для полноценного запуска системы габаритно-весового контроля.

Об этом передает «Экономическая правда».

Закон закрепляет возможность автоматической фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов при превышении весовых или габаритных ограничений. Также он дает возможность Укртрансбезопасности взымать через суды плату за проезд по автодорогам с транспортных средств, которые нарушают габаритно-весовые нормы.

Также документ вводит админответственность за нарушения безопасности, которые зафиксированы автоматически или с помощью съемки.

Что касается штрафов, то за перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов грозит взыскание в 17 тысяч гривен, а для международных перевозок — 34 тысячи грн. За превышение весово-габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.