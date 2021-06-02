У берегов Шри-Ланки тонет судно с химикатами. Есть угроза экологической катастрофы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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У берегов Шри-Ланки, недалеко от порта Коломбо, тонет грузовое судно X-Press Pearl с химикатами на борту. Оно горело почти две недели и теперь грозит экологической катастрофой.
Об этом сообщает ВВС.
Зарегистрированное в Сингапуре судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты, которую используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. Кроме химикатов, в море выливаются сотни тонн нефти из топливных баков.
Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии пытаются отбуксировать судно в открытое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнение. Также они пытаются не допустить разрушения корабля.
На побережье острова уже вымыло тонны пластика и мазута из судна, из-за чего пришлось закрыть пляжи. Власти назвали загрязнение крупнейшим за историю страны. Экологи при этом уверяют, что затопление судна приведет к еще большему ущербу.
- Пожар на X-Press Pearl произошел 20 мая, когда судно стояло на якоре недалеко от Коломбо. 25 членов экипажа эвакуировали. На судне было 1 486 контейнеров с химикатами. Власти полагают, что пожар вызван утечкой азотной кислоты, о чем экипаж знал еще 11 мая.