У берегов Шри-Ланки тонет судно с химикатами. Есть угроза экологической катастрофы

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У берегов Шри-Ланки, недалеко от порта Коломбо, тонет грузовое судно X-Press Pearl с химикатами на борту. Оно горело почти две недели и теперь грозит экологической катастрофой.

Об этом сообщает ВВС.

Зарегистрированное в Сингапуре судно перевозило 25 тонн высококоррозионной кислоты, которую используют при производстве удобрений и взрывчатых веществ. Кроме химикатов, в море выливаются сотни тонн нефти из топливных баков.

Военно-морские силы Шри-Ланки и Индии пытаются отбуксировать судно в открытое море, прежде чем оно утонет, чтобы минимизировать загрязнение. Также они пытаются не допустить разрушения корабля.

На побережье острова уже вымыло тонны пластика и мазута из судна, из-за чего пришлось закрыть пляжи. Власти назвали загрязнение крупнейшим за историю страны. Экологи при этом уверяют, что затопление судна приведет к еще большему ущербу.

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