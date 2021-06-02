Во Львовской области во время экскурсии погиб школьник

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Пресс-служба ГСЧС во Львовской области

Во Львовской области во время школьной экскурсии погиб ребенок.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

«Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня в Сколевском районе. Во время экскурсии в с. Каменка ученик шестого класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным», — сообщил мэр.

Управление ГСЧС Львовской области сообщило, что несчастный случай произошел около полудня. Спасатели бензопилой разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, и с помощью спасательных веревок вытащили его на берег, где передали медикам. Те констатировали смерть 12-летнего мальчика.

Управление образования Львовского городского совета проведет расследование этого инцидента.