Рада в первом чтении приняла закон, меняющий формирование прожиточного минимума. Это должно помочь его повысить

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который меняет формирование прожиточного минимума «и создает предпосылки для его повышения».

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

За документ проголосовали 253 народных депутата. Авторы объяснили, что прожиточный минимум должен составлять 40% от среднемесячной заработной платы за предыдущий год с учетом уровня инфляции текущего года. При этом процент должен расти на 1% в год и в 2031 дойти до 50%.

При этом авторы предлагают использовать для расчета штрафов другой показатель вместо минимального дохода.

«Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, которая утверждается законом о государственном бюджете Украины на соответствующий год», — говорится в пояснительной записке к документу.

Общий прожиточный минимум в 2021 году составляет 2 189 гривен с 1 января по 30 июня. С июля по конец ноября он должен вырасти до 2 294 гривен, с 1 декабря — до 2 393 гривен.