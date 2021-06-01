В ОП анонсировали создание Конгресса региональных властей — будет состоять из двух палат, в президиум будет входить Зеленский

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание в Украине в ближайшее время Конгресса региональных властей.

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Тимошенко рассказал, что Конгресс будет состоять из двух палат:

первая — это местные власти, главы объединенных территориальных общин (ОТО) и районные советы;

вторая — председатели областных государственных администраций (ОГА) и советов.

По его словам, в Офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это, подчеркивает он, «будет не «пустой» орган».

В президиум Конгресса, по его словам, будут входить по три представителя из палат, министры и руководство Офиса, включая президента.

«У большинства представителей на местах есть вопросы, с которыми им нужно «достучаться» до Кабинета министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом будем им помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями», — сказал Тимошенко.

Он отметил, что Конгресс начинает свою работу уже на этой неделе — в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент Владимир Зеленский. На этом заседании, добавил Тимошенко, будут избраны члены президиума Конгресса. Какой будет процедура избрания — в ОП пока не уточняют.