В ОП анонсировали создание Конгресса региональных властей — будет состоять из двух палат, в президиум будет входить Зеленский
- Автор:
- Виктория Мартынюк
- Дата:
-
Вячеслав Ратинский / УНИАН
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание в Украине в ближайшее время Конгресса региональных властей.
Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.
Тимошенко рассказал, что Конгресс будет состоять из двух палат:
- первая — это местные власти, главы объединенных территориальных общин (ОТО) и районные советы;
- вторая — председатели областных государственных администраций (ОГА) и советов.
По его словам, в Офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это, подчеркивает он, «будет не «пустой» орган».
В президиум Конгресса, по его словам, будут входить по три представителя из палат, министры и руководство Офиса, включая президента.
«У большинства представителей на местах есть вопросы, с которыми им нужно «достучаться» до Кабинета министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом будем им помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями», — сказал Тимошенко.
Он отметил, что Конгресс начинает свою работу уже на этой неделе — в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент Владимир Зеленский. На этом заседании, добавил Тимошенко, будут избраны члены президиума Конгресса. Какой будет процедура избрания — в ОП пока не уточняют.